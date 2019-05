Esporte Athletico-PR segura empate sem gols com o Fortaleza e decide vaga em Curitiba Furacão e Leão empataram pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

No segundo encontro do ano, Fortaleza e Athletico-PR ficaram no empate sem gols nesta quinta-feira, no Castelão, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, o time cearense havia levado a melhor com uma vitória por 2 a 1. Com o resultado, a definição da série ficou bem aberta para o jogo de volta, em 5 de junho, na Arena da...