Esporte Athletico-PR "se vinga" do Bahia com vitória em Curitiba e assume o 6º lugar Único gol do duelo foi marcado pelo atacante Rony no começo do primeiro tempo

O Athletico-PR queria "vingança" e conseguiu concretizá-la. Na noite deste domingo (12), o time paranaense derrotou o Bahia por 1 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do duelo foi marcado pelo atacante Rony no começo do primeiro tempo. Derrotada, a equipe baiana havia sido o último clube a derrotar o Athletico-PR n...