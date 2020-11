O Athletico-PR foi valente até os minutos finais, mas cedeu o empate por 1 a 1 ao River Plate, nesta terça-feira (23), na Arena da Baixada, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O gol do clube paranaense foi marcado por Bissoli, enquanto o empate dos milionários foi anotado por Paulo Díaz, nos acréscimos.

Agora o Athletico viaja a Avellaneda para jogar a partida da volta, já na próxima terça-feira (1º), em condições de igualdade para lutar por uma vaga na próxima fase da principal competição de clubes da América do Sul.

O próximo compromisso do time paranaense será contra o Palmeiras, sábado (27), às 17h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro ocupa a nona colocação do campeonato nacional, com 28 pontos.

Thiago Heleno foi o destaque da partida desta terça. Assim como já havia feito uma excelente atuação contra o Santos, o zagueiro foi o pilar de um sistema defensivo que resistiu com competência a um dos melhores times do século na América do Sul.

Em um de seus melhores momentos na temporada, o Athletico levou apenas quatro minutos para criar uma oportunidade clara de gol. O ímpeto inicial, porém, se arrefeceu rapidamente e a equipe de Autuori passou a apresentar uma certa lentidão na troca de passes.

Tal postura resultou num domínio de posse do Furacão, mas isso não se refletiu em um controle da partida, ao menos na primeira parte, já que o River se mostrou muito incisivo mesmo ficando pouco com a bola.

No intervalo, o técnico Paulo Autuori resolveu trocar duas peças de seu ataque: o experiente Walter substituiu Carlos Eduardo, e Kayzer deu lugar a Guilherme Bissoli. A princípio, as mudanças não se refletiram em uma mudança de postura, mas aos 12 minutos da segunda etapa, Erick achou Bissoli próximo à entrada da área. Cheio de liberdade, o atacante dominou de peito e bateu cruzado para dentro das redes do River.

Depois disso, o Furacão foi muito competente ao resistir à pressão do River, ainda que o gol de empate sofrido nos minutos finais tenha sido um enorme balde de água fria.

Já o River Plate praticamente não se sentiu fora de casa em Curitiba. Apesar de atuar como visitante, e com menos de um terço da posse de bola na primeira etapa, os argentinos finalizaram cinco vezes, contra apenas uma do Athletico, que sequer acertou o gol de Armani.

Tanta segurança, porém, não foi suficiente para evitar que Bissoli dominasse a bola cheio de espaço para abrir o placar. Após isso, a postura do River se tornou ainda mais ofensiva, também por conta da superioridade numérica conquistada antes da metade do segundo tempo. Quase não foi o suficiente para furar a boa zaga liderada por Thiago Heleno, que esteve em uma noite muito inspirada.

O JOGO

Tentando se aproveitar do fator casa, o Athletico começou o jogo tomando iniciativa. Logo aos quatro minutos, Richard isolou uma oportunidade na altura da marca do pênalti.

Apesar de dominante, o River Plate criou sua melhor chance na primeira etapa em um escanteio. Aos 33 minutos, Paulo Díaz cabeceou e Bento deu um tapa para não correr o risco de espalmar a bola para dentro da área.

Aos cinco minutos da segunda etapa, Rafael Borré fez boa jogada pela direita e passou para Nacho Fernández, que bateu cruzado uma bola que por muito pouco não foi desviada para o gol do CAP por Suárez.

Sete minutos depois, Bissoli recebeu um bom passe cruzado de Erick, com ajuda de um corta-luz de Walter, e finalizou rasteiro e cruzado para abrir o placar.

Aos 21 da etapa final, Reinaldo ergue o pé demais em divida com Enzo Pérez e é expulso após receber o segundo amarelo.

A segundos do fim, aos 46 do segundo tempo, Paulo Díaz cabeceou para marcar o gol de empate do River e dar números finais ao placar.

ATHLETICO-PR

Bento; Erick, Pedro Henrique, Thiago Heleno, João Victor (Aguilar); Wellington, Léo Cittadini, Richard (Lucho González); Reinaldo, Carlos Eduardo (Walter), Renato Kayzer (Bissoli). T.: Paulo Autuori

RIVER PLATE

Armani; Montiel, Paulo Díaz, Pinola, Casco (Lucas Pratto); Ignacio Fernández, Sosa, Enzo Pérez, De La Cruz (Carrascal); Matías Suárez, Rafael Borré (Julián Álvarez). T.: Marcelo Gallardo

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Juiz: Andres Rojas (COL)

Cartões amarelos: Léo Cittadini, Reinaldo e Carlos Eduardo (Athletico-PR)

Cartões vermelho: Reinaldo (segundo amarelo) (Athletico-PR)

Gols: Bissoli, aos 12min do segundo tempo (Athletico-PR); Paulo Díaz, aos 46min do segundo tempo (River Plate)