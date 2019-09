Esporte Athletico-PR recebe Internacional na 1ª parte da decisão da Copa do Brasil Na Arena da Baixada, Furacão quer abrir vantagem para tentar título inédito contra colorados na próxima quarta-feira, em Porto Alegre

O Athletico-PR voltará a disputar uma final de Copa do Brasil após seis anos. Faz o primeiro jogo da decisão com o Internacional em casa, nesta quarta-feira (11), a partir das 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, consciente de que um bom resultado, de preferência com boa margem de gols, pode ser fundamental, pois o confronto de volta da final ocorrerá em Porto Alegre...