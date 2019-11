Esporte Athletico-PR marca no fim e derrota Atlético-MG no Mineirão O Brasileiro ganhou mais uma vaga para a competição continental e o Galo tinha esperança para chegar lá, mas ficou estacionado em 13º lugar

O sonho do Atlético-MG de buscar a vaga na Copa Libertadores ficou ainda mais longe neste domingo. No Mineirão, o time da casa foi derrotado pelo Athletico-PR por 1 a 0, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jovem Vitinho marcou o único gol da partida. Com o título da Libertadores do Flamengo, no último sábado, o Campeonato Brasileiro ganhou mais...