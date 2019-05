Esporte Athletico-PR leva virada do Boca Juniors no fim e avança em 2º na Libertadores

O Athletico-PR sucumbiu ao sufoco imposto pelo Boca Juniors e deixou escapar a liderança do Grupo G da Copa Libertadores na rodada final. Nesta quinta-feira, com um a menos nos minutos finais por causa da expulsão de Wellington, perdeu de virada por 2 a 1 para o time argentino no estádio de La Bombonera. Tevez marcou o gol que definiu o duelo aos 49 do segundo tempo. ...