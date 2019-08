Esporte Athletico-PR goleia time japonês e fatura título da Copa Levain A equipe brasileira faturou o troféu ao golear o Shonan Bellmare por 4 a 0

O Athletico-PR se sagrou campeão da Copa Levain, antiga Copa Suruga, na manhã desta quarta-feira (noite no horário local), no Japão. A equipe brasileira faturou o troféu ao golear o Shonan Bellmare por 4 a 0, no maior placar da disputa, que está em sua 12ª edição. A Copa Levain, definida em apenas um jogo, reúne o campeão da Copa Sul-Americana e o atual vencedor da Cop...