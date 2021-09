Esporte Athletico-PR goleia com dois de Pedro Rocha e segura o Grêmio no Z4 Com mais três pontos na classificação, Furacão é nono colocado, com 30 pontos. Já o Grêmio segue seu calvário na zona de rebaixamento, com 22 pontos

O Grêmio poderia deixar a zona de rebaixamento pela primeira vez neste Brasileirão, mas não contava com a 'lei do ex'. Hoje (26), o Athletico Paranaense venceu por 4 a 2, com dois gols de Pedro Rocha e dois de Renato Kayser, pela 22ª rodada, na Arena da Baixada, e manteve os gaúchos na linha da degola. Thiago Santos e Vanderson marcaram para os gaúchos. Pedro Rocha ...