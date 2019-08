Esporte Athletico-PR ganha com gol de Cirino e quebra sequência invicta do Atlético-MG Com a vitória, o Athletico assumiu a oitava posição, com 22 pontos. Foi a sétima vitória em 15 jogos disputados no torneio

Após ser derrotado por 2 a 0 pelo Grêmio na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, o Athletico-PR se reabilitou neste sábado à noite, quando venceu o Atlético-MG por 1 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marcelo Cirino fez o único gol da partida e comprovou o faro de artilheiro com a camisa rubro-negra. São 48 bola...