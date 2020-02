Esporte 'Athletico-PR foi o time que mais dificuldade nos criou', diz Jorge Jesus No dia 16, as duas equipes vão se reencontrar, agora com status de campeões nacionais. A Supercopa reúne o dono do título do Brasileirão, vencido pelo Fla, e da Copa do Brasil, conquistada pelo Athletico-PR

O técnico Jorge Jesus fez elogios nesta terça-feira ao Athletico-PR, rival do Flamengo na Supercopa do Brasil, no dia 16, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Em entrevista coletiva de preparação para o jogo que passa a fazer parte do calendário do futebol brasileiro, o português disse que o rival paranaense foi o time que mais dificuldades trouxe ao Fla na temporada p...