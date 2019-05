Esporte Athletico/PR encara River Plate pela Recopa Furacão é atual campeão da Copa Sul-Americana e time argentino da Copa Libertadores da América

Pela primeira vez na final de uma Recopa Sul-Americana, o Athletico-PR entra em campo para começar a decidir o título da competição com o River Plate nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, onde tenta abrir vantagem neste duelo de ida diante do tradicional rival, que simplesmente pela sua história de glórias no continente não poderia d...