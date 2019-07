Esporte Athletico-PR elimina Flamengo e vai encarar Grêmio na semifinal da Copa do Brasil O goleiro Santos foi o herói do jogo com duas defesas e levou o Furacão para a próxima fase

Diante de quase 70 mil torcedores, o Athletico-PR conquistou a vaga na semifinal da Copa do Brasil, ao eliminar o Flamengo, nesta quarta-feira à noite, no Maracanã. Depois de empate, por 1 a 1 (mesmo placar de Curitiba no primeiro jogo), o time paranaense venceu a disputa de pênaltis por 3 a 1 e agora vai enfrentar o Grêmio por uma vaga na decisão. O goleiro Santos f...