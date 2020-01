Esporte Athletico-PR derrota Taboão da Serra e avança às quartas de final Com a vaga assegurada, o Athletico aguarda o vencedor do confronto entre Mirassol e Corinthians

Com direito a gol contra de Alan, aos 48 minutos do segundo tempo, o Athletico Paranaense derrotou o Taboão da Serra pelo placar de 2 a 1, nesta quarta-feira, em Embu das Artes, e avançou às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Paulo Victor abriu o placar para o Athletico logo aos 11 minutos do primeiro tempo. No entanto, o Taboão se recuperou n...