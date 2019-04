Esporte Athletico-PR bate Tolima e encaminha vaga na Copa Libertadores Gol da vitória suada foi marcado pelo lateral Bruno Guimarães

Jogando em casa, na Arena da Baixada, em Curitiba, o Athletico-PR encontrou resistência diante do colombiano Tolima, mas conseguiu vitória suada, por 1 a 0, com gol do lateral Bruno Guimarães, no 2º tempo, nesta terça-feira (9). Com o resultado, o Furacão disparou na liderança do Grupo G da Copa Libertadores da América com 9 pontos conquistados. Boca Juniors e Tolima apa...