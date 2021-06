Esporte Athletico goleia Fluminense e encosta na liderança do Brasileiro Na segunda colocação, agora com 16 pontos, o Athletico contou com gols de Richard, Vitinho, Zé Ivaldo e Nikão para bater o time tricolor,

De virada, o Athletico-PR superou um início de jogo ruim e goleou o Fluminense por 4 a 1 nesta quarta-feira (30), encostando no Red Bull Bragantino, líder do Campeonato Brasileiro. Na segunda colocação, agora com 16 pontos, o Athletico contou com gols de Richard, Vitinho, Zé Ivaldo e Nikão para bater o time tricolor, que abriu o placar com Fred, em jogo sem transm...