Athletico bate Coritiba com golaço e volta a vencer após sete rodadas

O Athletico voltou a respirar no Campeonato Brasileiro ao vencer, por 1 a 0, o clássico contra o Coritiba, disputado neste sábado (12) na Arena da Baixada. Com golaço de Fabinho, o time rubro-negro voltou a vencer após sete rodadas. O gol saiu já aos 12 minutos, quando Fabinho tentou tabela com Jonathan, viu a bola sobrar na área e emendou de primeira para acerta...