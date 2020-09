Esporte Athlético e Botafogo empatam com gols no fim e seguem próximos da degola

A partida teve nível técnico muito ruim. Além disso, poucas chances foram criadas pelas equipes. No fim, Athlético e Botafogo empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (9), na Arena da Baixada, em péssimo resultado para as duas equipes. Nikão perdeu pênalti já nos acréscimos. Com o empate, O Athlético chega aos 8 pontos e se mantém na 16ª posição do Campeonato Brasil...