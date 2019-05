Esporte Atalho do Dragão é nos chutes com a esquerda Time fez cerca de 50% dos gols de perna canhota. Camisa 10 se destaca nas conclusões certas com mesmo pé

Campeão do Estadual depois de cinco anos, eliminado da Copa do Brasil pelo Santos (3ª fase) e em 4º lugar na Série B do Brasileiro, após duas rodadas, o Atlético tem mantido, neste ano, vocação ofensiva das temporadas passadas. O Dragão já se aproxima da média de dois gols por jogo - marcou 45 vezes em 24 partidas - e, nesse quesito, chama a atenção o bom aproveitame...