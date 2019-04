Esporte Atalanta ganha, assume 4º lugar na Itália e entra na zona da Liga dos Campeões

O final de temporada da Atalanta está sendo dos sonhos para os torcedores do clube de Bérgamo. Finalista da Copa da Itália - enfrentará a Lazio, no dia 15 de maio, no estádio Olímpico, em Roma -, a equipe assumiu nesta segunda-feira a quarta colocação do Campeonato Italiano ao derrotar em casa a Udinese por 2 a 0, no encerramento da 34.ª rodada. O posto dá hoje uma v...