Esporte Atalanta derrota o Napoli e se ratifica na quarta posição do Campeonato Italiano Com o resultado, o time de Bérgamo chegou aos 60 pontos e ratificou a quarta colocação na classificação geral, enquanto o Napoli, permanece com 45 pontos, em sexto lugar

Com uma bela atuação, o Atalanta derrotou o Napoli, atual campeão da Copa da Itália, por 2 a 0, nesta quinta-feira, em duelo válido pela 29.ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, o time de Bérgamo chegou aos 60 pontos e ratificou a quarta colocação na classificação geral, enquanto o Napoli, permanece com 45 pontos, em sexto lugar. O placar só não f...