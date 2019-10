Esporte Atacante uruguaio Leandro Barcia se destaca e vislumbra permanência para 2020 Jogador do Goiás ganhou espaço com retorno de Ney Franco, é titular absoluto e tem carinho da torcida esmeraldina

Com cinco vitórias em seis partidas no returno, o Goiás consolidou sua reação na Série A. Os resultados positivos aumentam a confiança, além de aproximar o time da permanência na elite, apontado como objetivo pela comissão técnica. Muitos atletas têm se destacado e contam com carinho da torcida, como o goleiro Tadeu e os atacantes Michael e Leandro Barcia. Presente em 23 jogos...