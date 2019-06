Esporte Atacante se sente aliviado após 1ª vitória do Vila Nova em Goiânia nesta Série B O triunfo no Estádio Olímpico levou o Tigre ao 12º lugar, distante três pontos do Z4 e cinco do G4 para alívio de Richard

“Tirou um peso das costas”. Este é o sentimento do atacante Richard, após a vitória do Vila Nova por 1 a 0, sobre o São Bento, no último compromisso colorado na Série B do Campeonato Brasileiro antes da parada, de quase um mês, à disputa da Copa América. O triunfo no Estádio Olímpico levou o Tigre ao 12º lugar, distante três pontos do Z4 e cinco do G4. “Agora vamos ...