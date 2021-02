Esporte Atacante sai machucado, mas quer jogar decisões pelo Goiás Fernandão sofre entrada dura, por trás, mas descarta, inicialmente, lesão mais grave no pé direito

Autor do segundo gol da vitória do Goiás sobre o Botafogo, por 2 a 0, o atacante Fernandão, de 33 anos, saiu de campo sentido dores no tornozelo direito após entrada dura do zagueiro Kanu. O atacante esmeraldino relatou que sente dores no local, mas está confiante de que poderá enfrentar o RB Bragantino pela 37ª rodada, no dia 21 de fevereiro. Aos 35 minutos do 2º t...