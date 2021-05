Esporte Atacante Roberson fica fora do jogo do Atlético-GO diante do Libertad Ainda nesta quarta (5), o técnico Jorginho define se vai convocar outro jogador para a vaga do atacante

A derrota para o Grêmio Anápolis não custou apenas a perda da invencibilidade de 20 jogos do Atlético-GO. No jogo, o atacante Roberson sentiu dores em músculo posterior da coxa e está fora da delegação que viaja ao Paraguai, no início da noite desta quarta-feira (5), para Assunção. O Dragão enfrenta o Libertad no jogo que vale a liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana. Roberson passar...