Esporte Atacante retorna do Sion para o Vila Nova Negociado em 2018, Philippe, de 20 anos, rescindiu com o clube suíço e tem novo contrato com o Tigre até fim de 2021

Negociado junto ao Sion, da Suíça, em 2018 pelo Vila Nova, o atacante Philippe, de 20 anos, está de volta ao Tigre após dois anos. O jogador rescindiu o contrato com o clube suíço, que ia até o fim da temporada 2022/2023. Segundo o Tigre, Philippe vai integrar o elenco profissional e o sub-23, que disputa o Brasileiro de Aspirantes. O vínculo do atacante com o Vila...