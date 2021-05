Esporte Atacante retorna ao Atlético-GO, e lateral tem futuro indefinido Ronald e Moraes voltam de empréstimos e têm situação distinta

Com os Estaduais em reta final, o Atlético-GO começa a receber jogadores emprestados a outros clubes, entre eles, o atacante Ronald, cedido ao Grêmio Anápolis, e o lateral esquerdo Moraes, que estava no Mirassol-SP. Os dois retornam em alta ao Dragão, mas com situações diferentes. Ronald, de 19 anos, é um dos destaques do time anapolino, finalista do Goianão. Ele ret...