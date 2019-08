Esporte Atacante rescinde com o Goiás e acerta com clube do Irã Sem espaço, Júnior Brandão deixa equipe esmeraldina com passagem apagada

Júnior Brandão não é mais jogador do Goiás. O atacante rescindiu contrato com o clube nesta quarta-feira (14) e fui para o Persepolis, do Irã. Como o jogador estava emprestado pelo Ludogorets, da Bulgária, o time esmeraldino não recebe nenhum valor na negociação. Nesta terça-feira (13), o diretor de futebol, Túlio Lustosa, já havia revelado a possibilidade do jogador deixar o Goiás caso ambas as partes chegassem a um acordo, já que o primeiro contado do Persepolis foi feito diretamente com o ...