Esporte Atacante reforça plantel colorado

Após passar quase cinco meses emprestado ao Feirense, time que disputou a elite do Campeonato Português na última temporada e acabou rebaixado, o atacante Mateus Anderson retornou ao Vila Nova. O atleta já esteve reunido nas atividades de reapresentação com os colegas colorados.Na equipe de Portugal, onde chegou no fim de janeiro, após disputar as duas primeiras roda...