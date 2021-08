Esporte Atacante recebe proposta e deve deixar o Vila Nova Henan interessa o Criciúma, que disputa a Série C, e negocia forma de saída do time colorado

O atacante Henan deve trocar o Vila Nova pelo Criciúma ainda nesta semana. O jogador de 34 anos recebeu uma proposta do time catarinense e agora negocia a forma como deixará o time colorado, que ainda não confirmou a saída do atleta. O atacante pode rescindir o contrato e acertar em definitivo com o Tigre de Santa Catarina ou renovar contrato com o clube goiano e sair ...