Esporte Atacante projeta Goiás mais forte na retomada do futebol De volta a Goiânia, 'Lucão do Break' segue rotina de treinos em casa e acredita que a parte física do elenco estará “mais ou menos em dia” no retorno das atividades

Depois de passar férias e alguns dias na cidade de Gravataí/RS, onde possui residência fixa, o atacante Lucão está de volta a Goiânia. Assim como todo elenco, o jogador aguarda definição da data que os atletas poderão retomar os treinos de forma presencial. Para ele, o Goiás voltará mais forte no retorno do calendário do futebol, quando ocorrer. "Pelo que estou...