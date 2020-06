Esporte Atacante pode ser o próximo a deixar o Vila Nova Nando, que marcou dois gols em oito jogos, pediu para se reunir com o presidente do Tigre para iniciar processo de rescisão de contrato com o clube colorado

O atacante Nando pode ser o próximo jogador a deixar o Vila Nova durante a paralisação do futebol. O atleta de 32 anos negocia rescisão de contrato com o clube colorado, o vínculo é válido até o final da atual temporada. Pelo Tigre, camisa 80 disputou oito jogos e marcou dois gols, ambos na última partida disputada pela equipe, contra o Anápolis no dia 14 de março.&n...