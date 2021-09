Esporte Atacante pode estrear pelo Vila Nova, e volante volta de lesão Diego Tavares ainda não foi anunciado, mas está entre os relacionados para o clássico contra o Goiás e pode estrear no confronto desta sexta-feira (24)

O atacante Diego Tavares ainda não foi anunciado como reforço no Vila Nova, mas já foi regularizado e pode estrear pelo time colorado nesta sexta-feira (24) no clássico contra o Goiás. O jogador está entre os relacionados para o confronto e vai começar o jogo no banco de reservas. O clube ainda não divulgou o tempo e modo do contrato, se é em definitivo ou por emp...