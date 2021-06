Esporte Atacante Pedro testa positivo para Covid-19 e vira desfalque no Flamengo Através de uma rede social, o camisa 21 disse estar bem e sem sintomas

O atacante Pedro está fora do duelo do Flamengo com o América-MG, amanhã (13), no Maracanã, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador testou positivo para Covid-19 e terá de cumprir isolamento no período de recuperação. Pedro se reapresentou ao elenco rubro-negro ontem (11), após participar de amistosos juntamente à seleção olímpica. O atacante seria opção no set...