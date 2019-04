Esporte Atacante Pedro Raul será julgado nesta terça-feira (9) Se punido, jogador pode pegar gancho de um a seis jogos

Suspenso do jogo de ida da final do Campeonato Goiano pelo acúmulo de três cartões amarelos, o atacante Pedro Raul, do Atlético, pode perder o jogo da volta da decisão. O jogador foi denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por causa de uma cotovelada no zagueiro Luizão (Vila Nova) no clássico disputado no dia 31 de março. S...