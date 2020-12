Esporte Atacante pede Vila Nova mais concentrado na busca pelo acesso Talles acredita que o foco do time colorado terá de ser elevado na 2ª fase da Série C

O atacante Talles acredita que se o Vila Nova estiver mais concentrado, conseguirá confirmar o favoritismo e garantir o acesso à Série B 2021. Para o jogador de 22 anos, a 2ª fase da Série C exigirá mais foco do time colorado para evitar tropeços que podem ser decisivos na busca pelo retorno à Segundona. “Vamos entrar em campo com pensamento de sempre vencer os jogos,...