Esporte Atacante paraguaio encara desafio no Atlético-GO No Dragão, estrangeiros costumam ter dificuldades para se adaptar e Brian Montenegro tenta mudar este cenário em sua primeira experiência no Brasil

Os principais clubes do futebol brasileiro têm, no mínimo, um ídolo oriundo de outro país. No futebol goiano, isso não se concretizou ainda. Jogadores nascidos em outros países atuaram pelo Atlético-GO e tiveram pouco tempo de clube. O paraguaio Brian Guillermo Montenegro Benítez, de 28 anos, chegou ao CT do Dragão no dia 2 de agosto, está regularizado e veio encarar ...