Esporte Atacante paraguaio deve iniciar exames no Atlético-GO nesta 3ª Brian Montenegro e o Dragão devem firmar vínculo contratual de um ano, com cláusula de opção de compra dos direitos

O atacante paraguaio Brian Montenegro, de 28 anos, deve começar nesta terça-feira (3) a fazer os exames médicos e testes físicos no Atlético-GO. Brian Montenegro tinha chegada prevista à capital goiana na noite desta segunda-feira (2). O jogador chegará com a situação acertada, mas também vai se reunir com o presidente do clube, Adson Batista, para conhecer um pou...