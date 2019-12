Esporte Atacante Nonato anuncia aposentadoria para 2020 Sem clube, jogador de 40 anos revelou desejo de pendurar as chuteiras no Bahia, onde começou a carreira

O atacante Nonato revelou, neste sábado (14), que vai pendurar as chuteiras em 2020. O jogador de 40 anos está sem clube, mas confirmou que a próxima temporada será a última da carreira do goleador, com longa história no futebol goiano. “Ano que vem vou encerrar minha carreira. Quero terminar no Bahia, seria legal. É o clube que me revelou para o futebol. Sempre que...