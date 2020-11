Esporte Atacante não se recupera e é mais um desfalque do Flamengo contra o São Paulo Gabriel Barbosa reclamou de dores na coxa direita, durante o empate com o Atlético-GO, no sábado (14), e está fora da partida decisiva contra o time paulista na Copa do Brasil

O Flamengo não vai contar com o atacante Gabigol para a partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira (18), pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogador não conseguiu se recuperar a tempo de um incômodo muscular na coxa direita e será mais um desfalque para o técnico Rogério Ceni. O camisa 9 reclamou de dores no local durante o duelo com o Atlético-GO, no últ...