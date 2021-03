Esporte Atacante não se enxerga como ídolo no Vila Nova Pedro Júnior acredita que ainda precisa conquistar mais títulos para escrever sua história no time colorado

Com pensamento de aposentadoria de lado, Pedro Júnior quer saber só de marcar gols, vencer jogos e continuar gravando seu nome na história do Vila Nova. O atacante de 34 anos não se considera ídolo do Tigre. Para ele, é preciso de títulos nacionais para ter este status. Algo que dois dos seus companheiros, Frontini e Alan Mineiro, por exemplo, já possuem. “Eu sempre falo ...