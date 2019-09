Esporte Atacante Jarro Pedroso acerta saída do Atlético Diretoria atleticana acertou rescisão amigável com jogador e está no mercado para repor

O atacante Jarro Pedroso, de 26 anos, acertou com a diretoria do Atlético sua rescisão contratual e está fora do elenco para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro. Atacante com dupla nacionalidade (também é uruguaio), Jarro Pedroso chegou ao Dragão como aposta após disputar o Campeonato Gaúcho vestindo a camisa do Pelotas. No Dragão, Jarro Pedroso dis...