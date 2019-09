Na vitória magra e sofrida sobre o São Bento (SP), o único gol do Atlético foi marcado pelo atacante Pedro Raul. Após ter feito o terceiro gol dele na Série B, Pedro Raul espera ampliar a média no torneio. Mas, antes disso, concentra energias para o jogo de domingo, às 11 horas, diante do Coritiba, vice-líder da Série B. A partida será disputada no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense. Depois, o Dragão recebe o Bragantino, líder da Série B, no Estádio Antônio Accioly.

"São dois jogos grandes, de equipes que estão acima (pontuação) em todo o campeonato. Digo que os grandes jogos são marcantes. Precisamos buscar vencê-los", disse o atacante atleticano.

Pedro Raul se diz mais confiante após o gol dele sobre o São Bento, o terceiro dele na Série B. Mas pretende melhorar a média até o fim da competição nacional. "É pouco (três gols). Eu me cobro bastante. Quero aumentar essa média para o 2º turno. Estou trabalhando forte e, junto com meus companheiros, eu acredito que posso aumentar esse número", analisou Pedro Raul, que terá, do outro lado, o artilheiro da Série B, o atacante Rodrigão, que fez 11 gols pelo Coritiba.

Apesar de a vitória do Dragão ter sido pelo placar mínimo, o resultado foi enaltecido pelo atacante. Na rodada, só nove gols foram marcados em dez jogos. "Eu não me comparo muito com os outros atacantes. O Rodrigão é um excelente jogador, é um grande atacante, é jogador de área e temos de respeitá-lo", disse Pedro Raul, que não aponta favorito ao jogo que será disputado na manhã de domingo, no Estádio Couto Pereira, às 11 horas, na capital paranaense.