Esporte Atacante goiana é convocada para seleção brasileira feminina Vanessinha, de Vianópolis, é jogadora do Cruzeiro e foi chamada para vaga de Cristiane

A goiana Vanessinha, de 23 anos, foi convocada pela seleção brasileira de futebol feminino, que faz período de treinamentos na Granja Comary. Pia Sundhage, técnica sueca que dirige a seleção feminina, convocou Vanessinha depois de de desconvocar a atacante Cristiane, do Santos - ela foi diagnosticada com fascite plantar, no pé direito. A seleção ficará treinando até di...