Esporte Atacante Goiás pode reeditar dupla de ataque que se destacou em São Paulo Dadá Belmonte jogou com Luan Dias no Água Santa, vice-campeão do Paulista Série A2 - ambos foram contratados pelo time esmeraldino e podem estrear nesta sexta-feira

O atacante Dadá Belmonte, de 24 anos, foi apresentado pelo Goiás na tarde desta quinta-feira (3). Ele se define como o antigo e clássico "ponta esquerda", sem ser um centroavante. Mas, aberto pelos lados do campo, Dadá Belmonte marcou sete gols na Série A2 do Paulista, pelo Água Santa, vice-campeão do torneio. Assim, ele e Luan Dias fizeram dupla ofensiva na equipe d...