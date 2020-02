Esporte Atacante festeja gol da vitória e liderença isolada do Jaraguá Pedro Gabriel marcou gol decisivo no primeiro jogo que disputou na temporada. Gavião da Serra tem 12 pontos e lidera o Estadual

Pedro Gabriel é jovem, tem só 20 anos, mas já fez história na Divisão de Acesso - no Goiânia (2018) e Jaraguá (2019) - com a volta do Galo à elite e no título da Segundona do ano passado, no Jaraguá. Atacante, não coleciona marcas expressivas de gols, mas o marcado neste sábado (1º) significa colocá-lo como protagonista do Gavião da Serra, o líder isolado deste Estadual, c...