Atacante espera prêmio para fechar ano decisivo na carreira

Michael deve ser confirmado nesta segunda-feira (9) como a revelação do Campeonato Brasileiro 2019, em premiação realizada pela Confederação Brasileira de Futebol, no Rio. Aos 23 anos, o atacante foi um dos principais nomes do torneio. Foi o destaque nome do setor ofensivo esmeraldino, com nove gols (artilheiro da equipe, ao lado de Rafael Moura) e cinco assistências (...