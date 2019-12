Esporte Atacante Dudu e Marrone fazem jogo beneficente, em Goiânia, na antevéspera de Natal Partida será realizada no estádio Olímpico, dia 23 de dezembro. Entradas custarão R$15 mais 1kg de alimento não perecível

O atacante do Palmeiras Dudu e o cantor Marrone farão jogo beneficente, no estádio Olímpico, no dia 23 de dezembro. A partida reunirá personalidades do esporte, da música e da televisão. O “jogo das estrelas” é tradição do jogador goiano na capital. O público esperado no estádio é de crianças, mulheres e homens de todas as idades e de toda a região. “Convidamos todos ...