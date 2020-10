Esporte Atacante do Vila Nova se emociona ao falar da perda do pai por Covid-19

O atacante Rodrigo Alves, de 25 anos, foi anunciado pelo Vila Nova no dia 2 de agosto. Atuou nas primeiras rodadas da Série C, sem muito brilho, mas está se firmando nos últimos jogos. O rendimento do ataque vilanovense melhorou e levou a equipe à vice-liderança do Grupo A da (20 pontos).O bom momento do jogador no time, os resultados positivos (equipe invicta há oito ...