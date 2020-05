Esporte Atacante do Vila Nova se diz preocupado com avanço da Covid-19 Após novo recorde de mortes causadas pelo coronavírus no Brasil, Gilsinho cobra controle da pandemia e refuta pensar em se aposentar

Nesta quinta-feira (21), o Brasil registrou 1.188 mortes por Covid-19. Foi o maior número registrado em 24 horas no País, que já soma 20.047 mortes causadas pelo novo coronavírus. Para o atacante Gilsinho, do Vila Nova, o controle da pandemia deve ocorrer antes da retomada do futebol. O jogador de 36 anos não esconde a saudade dos treinos e jogos, mas se diz preocupa...