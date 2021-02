Esporte Atacante do Vila Nova revela superação após sofrer com a Covid-19 Pedro Júnior precisou superar sequelas geradas pela doença para voltar a jogar bem e estrear com vitória no Goianão 2021

Autor do único gol na vitória do Vila Nova sobre o Jaraguá, na tarde desde domingo (28), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela abertura do Goianão 2021, o atacante Pedro Júnior comentou sobre a superação que teve para superar as sequelas da Covid-19. O atacante contraiu o novo coronavírus e teve problemas pulmonares por causa da doença. Pedro Júnior explic...